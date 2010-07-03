"Наши маршруты". Как меняется транспортная сеть

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Девять автобусных маршрутов, предложенные столичными жителями в ходе проекта "Наши маршруты", появились в городе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Автобусы уже перевезли более 30 миллионов человек. Ежегодно, курсирующие по новым маршрутам автобусы, перевозят в среднем 6 миллионов человек.
"Пять лет назад на портале crowd.mos.ru появился краудсорсинг-проект "Наши маршруты". Его создали для улучшения работы наземного городского транспорта", – говорится в сообщении.
Участники проекта выстраивали оптимальные маршруты автобусов, а также определяли участки дорог, где, по их мнению, нужны выделенки.
"Благодаря этому в столице появилось девять автобусных маршрутов", – говорится в сообщении.
По предложениям москвичей в ходе проекта в городе появились маршруты: №710 (улица Большая Юшуньская – станция метро "Новые Черемушки"); №184 (3-й Павелецкий проезд – станция метро "Пролетарская"); №621 (станция метро "Войковская" – станция метро "Водный стадион"); №38 (Рижский вокзал – Трубная площадь) – сейчас он проходит от Рижского вокзала до метро "Китай-город"; №856 (5-й микрорайон Солнцево – станция метро "Кунцевская") – работал до открытия участка Солнцевской линии метро в октябре прошлого года.; №735 (Заревый проезд – станция метро "Щелковская"); №234 (улица Васильцовский Стан – станция метро "Текстильщики"); №252 (станция метро "Планерная" – станция метро "Митино"); "С6" (Юрловский проезд – улица Каргопольская).
С 13 по 20 июля в столице будет закрыт участок Сокольнической линии метро. Мосгортранс организует два компенсационных бесплатных маршрута на время закрытия станций.
На линию выйдут более 170 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса.
Как отмечается, маршрут "КМ1" пройдет от станции метро "Саларьево" до "Университета", а автобусы "КМ2" будут курсировать от "Саларьево" до "Коммунарки". Остановки организуют у всех станций временно закрытого участка.
Также организуют дополнительные автобусы на действующие регулярные маршруты: № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950.
"Мосгорсправка": автобусы-полуэкспрессы
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