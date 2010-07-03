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Москва 24

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01:47

Началась продажа билетов на автобусы Житомир – Москва

транспорт общество

01:47

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Стартовала продажа билетов на автобусные рейсы из украинского Житомира в российскую столицу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

"Перевозчик ООО "Евро Транс Автоком" открывает продажу билетов на рейс по маршруту Житомир – Москва с прибытием на автостанцию "Теплый Стан". Отправление ежедневно в 17:00", – сообщают в ведомстве.

В пресс-службе уточнили стоимость билетов: проезд обойдется в 1 тысячу 400 рублей. Детям до 12 лет полагается скидка в половину стоимости. Приобрести билеты на автобусные рейсы можно в кассах автовокзалов и автостанций Мосгортранса, а также онлайн.

Ранее в ведомстве рассказали о самых необычных забытых в общественном транспорте вещах. Среди них выделили телефоны, планшет и футляр от гитары.

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транспорт общество

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