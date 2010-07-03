"КамАЗ" откроет производство электробусов в Москве

Сергей Собянин и генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин подписали соглашение о создании в Москве производства электробусов и электрокомпонентов к ним.
Также в столице появится центр инновационных разработок для пассажирского электрического транспорта. Соответствующий документ был подписан в четверг, 4 июля на Московском урбанистическом форуме (МУФ).
Инженерно-производственный и инновационный центры создадут на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ). Проектная мощность предприятия составит не менее 500 электробусов в год.
Ожидается, что на новом предприятии будет создано порядка 3,5 тысячи рабочих мест, в том числе для молодых конструкторов, технологов и IT-специалистов, передает портал мэра и правительства Москвы.
При этом "КамАЗ" проведет реконструкцию и строительство производственных объектов площадью порядка 75 тысяч квадратных метров. Для сотрудников планируется создать спортивный клуб, кафе, магазины, паркинг и зону отдыха.
Инвестиции в реализацию проекта от "КамАЗа" составят порядка одного миллиарда рублей. Правительство города предоставит предприятию налоговые льготы и поможет с подключением к электрическим и инженерным коммуникациям.
"КамАЗ" уже поставил в парк "Мосгортранса" 101 электробус и установил 32 зарядные станции. С января предприятие также передало городу более 180 дизельных автобусов. Контракты с предприятием заключены почти на 20 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что электробусы с начала запуска в сентябре 2018 года перевезли более шести миллионов москвичей. Также этот вид транспорта признали лучшим в своем классе.
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