Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 500 новых автобусов запустили в Москве с начала года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Новые автобусы приходят на замену тем машинам, у которых истекает срок службы. Кроме того, транспорт запускают по новым маршрутам. На линии выходят современные и комфортные автобусы экологического класса "Евро-5", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В экологических автобусах есть все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно. Они оснащены камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией, климат-контролем, медиаэкранами, а также USB-разъемами. Весь транспорт низкопольный, в нем предусмотрены пандусы и крепления для удобства маломобильных людей.
Сейчас по городу курсирует свыше семи тысяч автобусов Мосгортранса и частных перевозчиков. Они следуют более чем по 900 городским маршрутам.
Транспорт курсирует по установленным маршрутам на юге, юго-западе, юго-востоке, севере, северо-западе и в центре Москвы, а также в Зеленограде. Предполагается, что к концу года город получит еще порядка 700 автобусов.
Ранее сообщалось, что до конца 2019 года электробусы начнут курсировать еще на восьми маршрутах столицы. Транспорт будет следовать в центре, на западе, северо-западе и юго-западе Москвы.
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