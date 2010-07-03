Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:46

В Москве изменились 24 маршрута наземного транспорта

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

16:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице было изменено 24 маршрута наземного транспорта. Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"К открытию четырех новых станций Сокольнической линии поменяли 24 маршрута наземного транспорта. Автобусы идут до Московского, Внуково, Троицка и других территорий ТиНАО. Разгрузились пересадочные узлы у "Саларьево" и "Теплого Стана", – отметил он.

20 июня Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

До конца 2019 в Москве должны достроить шесть станций метро. Это "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" Некрасовской линии и северо-восточный участок Большой кольцевой линии – от "Авиамоторной" до "Лефортово".

"Строительство в деталях": как расширяется метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин подчеркивал, что в ближайшие пять лет протяженность столичного метро вырастет вдвое по сравнению с 2010 годом.

Читайте также

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика