В Москве изменились 24 маршрута наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице было изменено 24 маршрута наземного транспорта. Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"К открытию четырех новых станций Сокольнической линии поменяли 24 маршрута наземного транспорта. Автобусы идут до Московского, Внуково, Троицка и других территорий ТиНАО. Разгрузились пересадочные узлы у "Саларьево" и "Теплого Стана", – отметил он.

20 июня Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

До конца 2019 в Москве должны достроить шесть станций метро. Это "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" Некрасовской линии и северо-восточный участок Большой кольцевой линии – от "Авиамоторной" до "Лефортово".



"Строительство в деталях": как расширяется метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин подчеркивал, что в ближайшие пять лет протяженность столичного метро вырастет вдвое по сравнению с 2010 годом.

