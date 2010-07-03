Сокольническую линию метро продлят до Потапова к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сокольническую линию метро планируют продлить до деревни Потапово к 2023 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

"Сейчас ведется работа по утверждению проекта планировки территории. Весь объем строительных работ планируем завершить до конца 2022 года", – приводят в пресс-службе слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Хуснуллин добавил, что новая станция "Потапово" будет наземная, она расположится в створе магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой. Длина участка с одной станцией составит 2,6 километра, а с учетом перегонов до нового депо "Столбово" – 4,4 километра.

Ранее Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро. Это "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Протяженность нового участка составляет около 10 километров.

Большая часть нового участка выполнена в наземном исполнении и проходит в створе автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. В столице впервые построен совмещенный автомобильный и метротоннель.

Станции "Филатов луг" и "Прокшино" наземные. Их особенностью стали большие панорамные проемы, похожие на вокзалы XIX века. Высота потолков составила почти 10 метров. Они закрыты металлическим навесом аэродинамической формы.

