Сокольническую линию метро продлят до Потапова к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сокольническую линию метро планируют продлить до деревни Потапово к 2023 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.
"Сейчас ведется работа по утверждению проекта планировки территории. Весь объем строительных работ планируем завершить до конца 2022 года", – приводят в пресс-службе слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Хуснуллин добавил, что новая станция "Потапово" будет наземная, она расположится в створе магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой. Длина участка с одной станцией составит 2,6 километра, а с учетом перегонов до нового депо "Столбово" – 4,4 километра.
Ранее Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро. Это "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Протяженность нового участка составляет около 10 километров.
Большая часть нового участка выполнена в наземном исполнении и проходит в створе автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. В столице впервые построен совмещенный автомобильный и метротоннель.
Станции "Филатов луг" и "Прокшино" наземные. Их особенностью стали большие панорамные проемы, похожие на вокзалы XIX века. Высота потолков составила почти 10 метров. Они закрыты металлическим навесом аэродинамической формы.
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