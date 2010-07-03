Более 100 тысяч человек посмотрели парад трамваев в День московского транспорта

В Москве продолжают праздновать День транспорта

Второй в этом году парад трамваев прошел в столице. Его приурочили к Дню Московского транспорта. Посмотрели парад более 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба "Мосгортранса". Гостям представили 19 вагонов.

Колонна проехала по центру города и завершила шествие на Чистопрудном бульваре. В этом году к ней присоединились довоенный прицепной вагон серии "С", воссозданный силами Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода Мосгортранса, а также два трамвая Татра Т3 – пассажирский и поливомоечный.

Посетители увидели конку XIX века, вагоны 1908 года и 1930-х годов. Показали и ретровагоны, восстановленные по образцам 1948 года.

На старинные автобусы, троллейбусы и новейший электробус можно было посмотреть на проспекте Академика Сахарова. У главного входа на ВДНХ состоялась выставка ретроавтомобилей из коллекции музея "Московский транспорт".

Парад трамваев в городе проводят с 2014 года. Предыдущий прошел 20 апреля. Он был приурочен к 120-летию запуска трамвайного движения в Москве и собрал рекордное число гостей.

День московского транспорта приурочен к дате запуска в Москве первого общественного транспорта – конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года. Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу июля.