Фото: ТАСС/Станислав Красильников

День московского транспорта стартовал парадом трамваев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"В третий раз мы отмечаем День московского транспорта. Это праздник для 170 тысяч человек, которые работают в транспортном комплексе. Московский транспорт будет развиваться не меньшими темпами, как это было последние несколько лет" – добавил Ликсутов.

Он отметил, что уделяется особое внимание обновлению подвижного состава, выделенным полосы и безопасности на транспорте, чтобы "доверие к Московской транспортной системе росло, престиж профессии транспортника рос".

Колонна старинных трамвайных вагонов пройдет по центральным улицам: Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

С 12:00 часов ими можно будет полюбоваться на Чистопрудном бульваре. Гостей встретят артисты в исторических костюмах. Организаторы подготовили развлекательную программу с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами.

Предыдущий парад состоялся 20 апреля. Он был приурочен к 120-летию запуска трамвайного движения в Москве и собрал рекордное количество гостей.

Парад трамваев в городе проводят с 2014 года. Впервые в нем участвовали довоенный прицепной вагон серии "С", воссозданный на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, и два трамвая "Татра" Т3.

Современная трамвайная сеть Москвы насчитывает 418 километров трамвайных путей. На балансе Мосгортранса – свыше 800 трамвайных вагонов.

