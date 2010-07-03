Старт продаж iPhone 11. Прямой эфир

Сегодня начались продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Практически сразу после презентации новых телефонов в Рунете появились десятки предложений "занять место в очереди" за желанной покупкой. За свою услугу "продавцы мест" просили от 10 тысяч до полумиллиона рублей. Наша съемочная группа ведет репортаж от стен флагманского магазина iPhone.