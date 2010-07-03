iPhone 5 заблокируют в ноябре, если не обновить "операционку"

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Владельцам iPhone 5 необходимо установить обновление "операционки", иначе большинство важных функций смартфона будут заблокированы. Об этом сообщает пресс-служба компании Apple.

Пользователи iPhone 5, который вышел еще в 2012 году, получили доступ к операционной системе iOS 10.3.4. Обновить устройство необходимо срочно и обязательно, иначе все важнейшие программы и функции будут отключены.

Так, Apple заблокирует программы App Store и iCloud, станет невозможна загрузка веб-страниц, также будет ограничен доступ к приложению электронной почты. Получается, что с мобильного устройства можно будет только звонить и отправлять SMS-сообщения.

Операционную систему необходимо обновить до 3 ноября, пока для установки апдейта нужен только сам смартфон. После этого обновить iPhone 5 можно будет только с помощью компьютера.

Установить обновление можно в настройках, перейдя во вкладку "Основные" – "Обновление ПО". Важно, что смартфон должен быть заряжен на 50% и более, а также подключен к источнику питания.

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