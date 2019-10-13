Очки дополненной реальности заменят телефоны в 2020 году?

Наш обозреватель Николай Гринько рассказал о последних слухах индустрии и перспективах технологии в целом: чем она лучше смартфонов.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Хайтек-компании, выпускающие потребительскую электронику, хранят свои секреты так же тщательно, как это делают оборонные заводы. Причина такой таинственности проста: производители смартфонов, ноутбуков и прочего не хотят, чтобы мы отказались от покупки текущей модели, узнав, что следующая будет в пять раз быстрее, в сто раз умнее и научится печь блины к завтраку. Компания Apple бережет свои тайны так рьяно, что о ее планах и будущих разработках мы узнаем только по случайным утечкам. То в программном коде обнаружатся упоминания новых устройств или их характеристик, то кто-то из сотрудников случайно оставит прототип на стойке бара, то в Сети обнаружится пара мутных фотографий с производственной линии.

Слухи о том, что Apple готовит к выпуску очки дополненной реальности, возникли довольно давно, однако тогда никто не воспринимал их всерьез. Все помнили, что над таким продуктом работал даже такой гигант, как Google, но и у этой корпорации ничего не получилось. Очки Google Glass вышли довольно сырыми, изображение давали плохонькое, автономностью не впечатляли, да и выглядели так, словно вышли прямиком из фантастических боевиков 1980-х. Конечно, Apple еще пару лет назад запатентовала "технологию отслеживания глаз", но мало ли на свете патентов, далеко не каждый из них воплощается в реальное устройство. В конце концов купертиновцы могли оформить патент "на всякий случай", чтобы застолбить технологию для каких-нибудь дальнейших разработок.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Однако есть в хайтек-индустрии человек, к мнению которого сообщество прислушивается с особенным вниманием. Это Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), аналитик, долгое время работавший в тайваньской компании KGI Securities. На протяжении нескольких лет он публиковал множество прогнозов относительно готовящихся моделей техники Apple, и эти прогнозы оказывались на удивление точными. Утечки, опубликованные Куо, вызывают пристальный интерес – по ним действительно можно судить о направлении развития "яблочных" гаджетов.

На днях Минг-Чи Куо сообщил, что Apple запустит производство очков дополненной реальности уже в конце этого года. Презентация устройства запланирована на второй квартал 2020 года. Даже если бы утечка от Куо была единственной, этой информации стоило бы поверить, но недавно появились еще сведения: упоминание гарнитуры дополненной реальности от Apple нашли в коде Xcode 11 и iOS 13. Предполагается, что очки будут сопрягаться с iPhone и транслировать с него часть информации.

Вообще компанию Тима Кука принято обвинять в том, что она давно не изобретает собственных технологий, а всего лишь берет то, что давно существует. Однако нельзя отрицать, что все эти находки Apple "доводит до ума". Свежайший пример – наушники AirPods. Кто только не выпускал подобные устройства, но лишь с появлением AirPods этот форм-фактор стал чуть ли не стандартом. Если проецировать этот опыт на вероятное появление виртуальных очков, можно предположить, что и здесь Apple сможет изменить способ потребления контента и взаимодействия с виртуальным миром.

Чем хороша сама идея очков дополненной реальности? Они смогут оторвать взгляд пользователя от экрана смартфона. По ветхозаветным офтальмологическим правилам работы с компьютером монитор должен находиться на расстоянии 60 сантиметров от пользователя. Никто из нас не держит смартфон так далеко, среднее расстояние сегодня – 30 сантиметров. Мало того что это вредит зрению, так мы еще и наклоняем голову вниз – страдает осанка, устают мышцы, пережимаются сосуды... Была даже информация о том, что от этого аномально растет какая-то кость на черепе (правда, позже выяснилось, что это не так).

Кроме прочего, взгляд, постоянно направленный вниз, может представлять опасность для жизни! Речь о пешеходах, переходящих улицу "без отрыва" от экрана, а также водителях, отвлекающихся от дороги, чтобы прочитать сообщение. В очках же человек сможет видеть изображение прямо перед собой, куда бы ни посмотрел, и на комфортном для глаз расстоянии, при этом он не перестанет видеть окружающую обстановку. Читать книгу, листать соцсети, играть в игры, смотреть фильмы можно будет в удобной позе, не нанося собственному организму вреда и не теряя связи с реальным миром.

Правда, для того чтобы очки дополненной реальности действительно смогли в корне изменить наш способ взаимодействия со смартфоном и компьютером, они должны быть легкими, с приличной автономностью и обязаны обеспечивать качество картинки, сравнимое с тем, что мы видим на мониторах. Наверняка у Apple не получится воплотить все это в первом поколении устройства. Не получится и во втором. Но, может быть, удастся к пятому?

Хотя...