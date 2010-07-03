ФАС снова отложила рассмотрение дела против Apple

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снова отложила рассмотрение дела против компании Apple из-за действий корпорации на рынке приложений для iOS. Об этом сообщает ТАСС.

"ФАС России приняла решение отложить рассмотрение дела в отношении Apple, связанного с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств", – заявили в пресс-службе ФАС.

Ведомство не уточнило, на какой срок откладывается рассмотрение дела.

ФАС возбудила дело в отношении Apple Inc. в августе этого года после того, как компания необоснованно отклонила программу родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Тогда же американская компания добавила в iOS 12 свое приложение Screen Time, которое предоставляет аналогичные возможности для родительского контроля.

По мнению ФАС, действия Apple содержат признаки злоупотребления компанией доминирующим положением на рынке приложений для iOS. В компании Apple объяснили произошедшее тем, что приложение Kaspersky Safe Kids нарушало требования политики корпорации в части безопасности и конфиденциальности пользователей.