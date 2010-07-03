Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

11:43

Сервис проката iPhone официально запустили в России

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России официально запустили программу аренды смартфонов компании Apple, сообщила "Российская газета".

Потребители могут взять напрокат модели iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max. Ежемесячная плата по такой услуге начинается от суммы в 3 тысячи 940 рублей в месяц. При этом стоимость участия в аналогичной программе в США установлена в районе 29 долларов (немногим больше 1800 рублей).

Условия аренды предусматривают бесплатную замену экрана арендованного аппарата, но воспользоваться ей можно не чаще раза в год. Также предусматривается, что после выплаты 12 платежей пользователь можно бесплатно заменить смартфон на аппарат из обновленной линейки.

Ранее стало известно, что Apple предупредила пользователей своих старых смартфонов и планшетов, разработанных до 2012 года, о возможных проблемах с интернетом. Выяснилось, что особенность GSM-модуля требует периодических обновлений – в противном случае возможны сбои в работе облачных сервисов и иных приложений, использующих интернет.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика