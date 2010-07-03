Сервис проката iPhone официально запустили в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России официально запустили программу аренды смартфонов компании Apple, сообщила "Российская газета".

Потребители могут взять напрокат модели iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max. Ежемесячная плата по такой услуге начинается от суммы в 3 тысячи 940 рублей в месяц. При этом стоимость участия в аналогичной программе в США установлена в районе 29 долларов (немногим больше 1800 рублей).

Условия аренды предусматривают бесплатную замену экрана арендованного аппарата, но воспользоваться ей можно не чаще раза в год. Также предусматривается, что после выплаты 12 платежей пользователь можно бесплатно заменить смартфон на аппарат из обновленной линейки.

Ранее стало известно, что Apple предупредила пользователей своих старых смартфонов и планшетов, разработанных до 2012 года, о возможных проблемах с интернетом. Выяснилось, что особенность GSM-модуля требует периодических обновлений – в противном случае возможны сбои в работе облачных сервисов и иных приложений, использующих интернет.