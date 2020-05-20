В Сети появился необычный кулинарный флешмоб

В Сети набирает популярность кулинарный флешмоб

Пользователи придумали новый кулинарный флешмоб в Сети с выпечкой в форме лягушки.

Тренд пришел с просторов TikTok и называется Frog bread. Русскоязычные пользователи назвали его "Хлебная жаба". Делясь своими кулинарными трудами, пользователи пытаются выяснить, у кого получилось лучше.

Некоторые участники флешмоба пытаются достичь максимального реализма: они используют зеленый краситель, чтобы достичь максимального сходства. Авторы кулинарного творчества подмечают, что на вкус зеленая "хлебная жаба" намного приятнее, чем на вид.

Ранее многие москвичи приняли участие во флешмобе "Изоизоляция". Он заключался в том, чтобы рисовать в домашних условиях известные художественные произведения.