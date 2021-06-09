Генпрокурора просят проверить TikTok-дома

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Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров попросил генпрокурора России проверить TikTok-дома в РФ на предмет соблюдения законодательства и других норм проживания и работы в них детей, а также подростков-блогеров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прошу вас организовать и провести общероссийскую проверку всех так называемых TikTok-домов на территории нашей страны на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров", – говорится в письме общественника к Краснову.
Кроме того, в обращении Петров отметил, что десятки несовершеннолетних блогеров живут в TikTok-домах под надзором теневых продюсеров со всевозможными нарушениями трудового законодательства и санитарных норм. Молодые люди, подростки и даже дети должны производить видеоконтент и приносить организаторам TikTok-домов бешеную прибыль от продажи рекламы.
Общественник также подчеркнул, что блогеры становятся заложниками собственной популярности и рекламных контрактов, в связи с чем у них не остается времени на учебу, занятия спортом и интеллектуальное развитие.
Ранее в Минцифры предложили ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров на территории РФ.
Налоги предлагается ввести для социальных сетей Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также сервиса YouTube. В министерстве подчеркнули, что это увеличит поступления в российский бюджет, говорится в материале.
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