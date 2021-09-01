В Telegram появились видеотрансляции без ограничения на число участников

16:35
Фото: depositphotos/prykhodov
Telegram выпустил новую версию мессенджера, позволяющую пользователям проводить видеотрансляции с неограниченным количеством участников и убирать имя отправителя и подписи к фото при пересылке сообщений. Об этом сообщается в официальном блоге соцсети.
"В новой версии Telegram доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, возможность убрать имя отправителя и подписи к фотографиям при пересылке сообщений, быстрый переход между непрочитанными публикациями в каналах, обновленная панель стикеров и многое другое", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время видеотрансляции зрители могут поднять руку и стать ее участником.
Также появилась возможность убирать лишнее сообщение из пересылки или менять получателя. Кроме того, потянув экран вверх и дойдя до последней публикации в канале, можно будет просмотреть все новые сообщения без возвращения в список чатов.
Одной из интересных новинок стало появление в мессенджере статуса "Выбирает стикер" в заголовке чата. Также в Telegram теперь есть счетчик непрочитанных комментариев.
Ранее в Instagram появилась новая функция Security Checkup, позволяющая пользователям защитить свои аккаунты. Технология поможет проверить, выполнялся ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице и проверить аккаунты, которые могли подвергнуться взлому.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: