В Telegram появились видеотрансляции без ограничения на число участников

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Telegram выпустил новую версию мессенджера, позволяющую пользователям проводить видеотрансляции с неограниченным количеством участников и убирать имя отправителя и подписи к фото при пересылке сообщений. Об этом сообщается в официальном блоге соцсети.

"В новой версии Telegram доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, возможность убрать имя отправителя и подписи к фотографиям при пересылке сообщений, быстрый переход между непрочитанными публикациями в каналах, обновленная панель стикеров и многое другое", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время видеотрансляции зрители могут поднять руку и стать ее участником.

Также появилась возможность убирать лишнее сообщение из пересылки или менять получателя. Кроме того, потянув экран вверх и дойдя до последней публикации в канале, можно будет просмотреть все новые сообщения без возвращения в список чатов.

Одной из интересных новинок стало появление в мессенджере статуса "Выбирает стикер" в заголовке чата. Также в Telegram теперь есть счетчик непрочитанных комментариев.

Ранее в Instagram появилась новая функция Security Checkup, позволяющая пользователям защитить свои аккаунты. Технология поможет проверить, выполнялся ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице и проверить аккаунты, которые могли подвергнуться взлому.