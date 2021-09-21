Специалисты Роскачества назвали лучший бюджетный смартфон в России

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Специалисты Роскачества обновили рейтинг дешевых смартфонов, назвав лучшие модели, доступные для покупки в России. Об этом сообщает "Газета.ру".
Лучшим смартфоном в категории бюджетных признали Xiaomi Redmi Note 10s. Специалисты отметили, что смартфон, в среднем стоящий около 19,5 тысячи рублей, по многим характеристикам превосходит более дорогие устройства.
Данную модель охарактеризовали как производительный смартфон с большим дисплеем и хорошей камерой.
Любителям игр сотрудники Роскачества порекомендовали смартфон Realme Narzo 30 5G, обладающий 6,5-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц.
Вместе с тем лидером среди новых бюджетных моделей по качеству дисплея эксперты назвали Samsung Galaxy M32.
Исследование Роскачества показало, что сегодня бюджетные модели стоимостью до 20 тысяч рублей все чаще имеют характеристики, которые раньше были только у флагманских гаджетов.
Ранее эксперты Роскачества назвали критерии смартфона, подходящего школьнику. По мнению специалистов, первостепенное значение имеют ударопрочность, емкая батарея и приемлемая цена.
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