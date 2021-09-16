В Роскачестве назвали лучшие приложения для видеозвонков

10:46
Фото: depositphotos/rafapress
Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества протестировали популярные приложения для видеозвонков. Испытаниям подверглись 19 мессенджеров и два специализированных приложения, Zoom и Skype, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Так, на iOS самыми удобными для видеозвонков оказались Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger, а на Android – те же самые, за исключением Telegram, который заменили "Одноклассники". Между тем самыми функциональными на обоих операционных системах оказались приложения Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Zoom.
В Роскачестве также проверили приложения на предмет безопасности. Так, Telegram, WhatsApp и "ВКонтакте" можно заблокировать паролем от нежелательных входов через устройство, в случае с Zoom и Skype сделать это можно только в версиях для iOS. При этом в целом, несмотря на наличие или отсутствие функции блокировки паролем, все сервисы показали себя как достаточно безопасные.
Ранее специалисты Роскачества оценили 70 приложений-будильников для смартфонов на Android и выявили многочисленные шпионские программы. Так, 49% изученных приложений запрашивают разрешения на доступ к геолокации, просмотру местной Wi-Fi-сети, а также к списку контактов. Некоторые приложения также запрашивали возможность читать номера телефона и идентифицировать номера телефонов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: