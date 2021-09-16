В Роскачестве назвали лучшие приложения для видеозвонков

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Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества протестировали популярные приложения для видеозвонков. Испытаниям подверглись 19 мессенджеров и два специализированных приложения, Zoom и Skype, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Так, на iOS самыми удобными для видеозвонков оказались Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger, а на Android – те же самые, за исключением Telegram, который заменили "Одноклассники". Между тем самыми функциональными на обоих операционных системах оказались приложения Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Zoom.

В Роскачестве также проверили приложения на предмет безопасности. Так, Telegram, WhatsApp и "ВКонтакте" можно заблокировать паролем от нежелательных входов через устройство, в случае с Zoom и Skype сделать это можно только в версиях для iOS. При этом в целом, несмотря на наличие или отсутствие функции блокировки паролем, все сервисы показали себя как достаточно безопасные.

Ранее специалисты Роскачества оценили 70 приложений-будильников для смартфонов на Android и выявили многочисленные шпионские программы. Так, 49% изученных приложений запрашивают разрешения на доступ к геолокации, просмотру местной Wi-Fi-сети, а также к списку контактов. Некоторые приложения также запрашивали возможность читать номера телефона и идентифицировать номера телефонов.

