Россиянам рассказали о способах усилить сигнал домашнего Wi-Fi

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Стены и множество бытовых приборов могут сказываться на сигнале домашнего Wi-Fi, рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменков.

Он отметил, что роутер лучше всего разместить посередине квартиры, его также стоит держать вдали от постоянных источников тепла.

Если расположить роутер на кухне, то качество сигнала ухудшится, поскольку кухонная техника может излучать радиочастотные волны и шумы, пояснил эксперт.

"Владельцем частных домов, а также квартир с большой площадью рекомендуется воспользоваться дополнительными приборами, а именно повторителем беспроводного сигнала", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".

Кузьменков также отметил, к самому простому роутеру на 600 Мбит/с можно подключить до 15 устройств.

"Если количество устройств начинается от 20 и выше – следует подумать о промышленных роутерах", – отметил эксперт.

Ранее глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров рассказал, как можно ускорить домашний интернет. Он отметил, что на скорость подключения сильнее всего влияет расстояние: чем дальше устройство находится от роутера, тем медленнее будет интернет-соединение. Также препятствовать хорошему сигналу могут глухие бетонные стены.

Эксперт также посоветовал при медленном соединении проверить скорость с помощью бесплатных веб-сервисов, а потом сравнить показатели с условиями тарифа пользователя. Если фактическая скорость оказалась гораздо ниже указанных в описании тарифа параметров, нужно обратиться к провайдеру.