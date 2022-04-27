Эксперт рассказал, где можно купить подержанный смартфон с гарантией

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Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке подержанного смартфона.

По словам эксперта, существует два канала продаж таких гаджетов. Самый безопасный из них – покупка в официальных магазинах, которые занимаются продажей б/у техники.

"Важно отметить, что на б/у смартфоны, которые перепродаются, продавец распространяет гарантию – в среднем от полугода до года. В случае выявления неисправностей покупатель может обратиться к продавцу. При этом пользователь максимально защищен, но минус в том, что цена будет выше, чем при покупке с рук", – сказал Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Второй канал продаж – онлайн-площадки с частными объявлениями, продолжил эксперт. Он подчеркнул, что при покупке с рук важно тщательно проверить устройство. В частности, уникальный идентификационный номер на сайте производителя, цвет и модель.

"Это поможет на первом этапе понять, не был ли телефон украден и пересобран. Перед покупкой важно максимально проверить все компоненты: внешние сколы, царапины, емкость батареи, состояние экрана, камеру, разъем для зарядки. Проверьте также связь, наличие сигнала", – уточнил он.

Кроме того, Кузьменко советует не приобретать слишком старые устройства, которые несколько лет не получали обновлений ОС и системы безопасности. По словам специалиста, в таких гаджетах накапливаются уязвимости, их в дальнейшем могут использовать злоумышленники.

Ранее аналитики выяснили, что рынок восстановленных гаджетов в 2021 году вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, опередив рост спроса на новые смартфоны на 4,5%. Уточнялось, что отремонтированные телефоны становятся актуальнее не только у потребителей, но и у операторов связи и производителей смартфонов.

Основным фактором высокого спроса на восстановленные гаджеты является экономия денег. При этом наибольший интерес к подобным телефонам проявили на рынке Латинской Америки и Индии – 29 и 25% соответственно. На рынках Соединенных Штатов, Европы и Китая спрос на восстановленные смартфоны увеличился на 15, 10 и 10% соответственно.

