Минцифры выступает против легализации пиратского ПО в России

12:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минцифры по-прежнему выступает против легализации в России нелицензионного программного обеспечения, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Об этом сообщает ТАСС.
Также он отметил, что министерство планирует упростить порядок включения ПО в российский реестр. По словам Шадаева, в настоящее время данная процедура предусматривает прохождение специальной экспертизы на наличие в продукте иностранных элементов.
"Сейчас мы хотим эту процедуру поменять, чтобы сначала включать ПО в реестр, а потом уже, если результаты экспертизы показывают, что иностранные компоненты есть, – исключать. Это позволит ускорить процесс", – заявил он на форуме "CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров".
В начале марта СМИ сообщали, что российские власти рассматривают вариант с частичным снятием ответственности за нелегальное использование программного обеспечения, чтобы поддержать экономику страны в условиях санкций Запада.
Отмечалось, что предлагается отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в России ПО, которое принадлежит правообладателям из стран, поддерживающих санкции.
В Минцифры РФ прокомментировали эту информацию, отметив, что не обсуждали возможности введения таких изменений и их не поддерживают.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что легализация нелицензионного программного обеспечения могла бы стать резонным ответом на экономический бандитизм со стороны Запада.
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