В Кремле оценили возможность легализации в России пиратского ПО

14:32
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность легализации в России нелицензионного программного обеспечения, отметив, что экономический бандитизм со стороны Запада требует соответствующей реакции. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Планы верстаются. Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавляет председатель правительства. Разумеется, идут регулярные ежедневные консультации с президентом", – отметил представитель Кремля.
По его словам, в настоящее время штаб рассматривает целый набор мер противодействия новым ограничениям.
Ранее СМИ сообщили, что российские власти рассматривают вариант с частичным снятием ответственности за нелегальное использование программного обеспечения, чтобы поддержать экономику страны в условиях санкций Запада.
Отмечалось, что предлагается отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в России ПО, которое принадлежит правообладателям из стран, поддерживающих санкции.
В Минцифры РФ прокомментировали эту информацию, отметив, что не обсуждали возможности введения таких изменений и на данный момент их не поддерживают.
Ограничения стали следствием того, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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