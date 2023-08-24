В РФ планируют представить прототип высокоскоростного электропоезда в 2027 году

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Холдинг "Синара – транспортные машины" (СТМ) планирует выпустить прототип высокоскоростного электропоезда в 2027 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замгендиректора группы "Синара" Антона Зубихина.

Также в 2027 году прототип отправят на испытания, уточнил он на международном железнодорожном салоне техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

Помимо этого, СТМ собирается в 2024 году начать строить завод по производству высокоскоростных поездов в Москве. По словам Зубихина, столичное правительство предложило холдингу несколько вариантов его размещения. Сейчас решение комиссионно анализируется. В 2023 году планируется приступить к проектированию завода.

Ранее холдинг представил образец полностью российского скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС104 в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023". Производством модели занимался завод "Уральские локомотивы".

До этого председатель совета директоров компании СТМ Александр Мишарин заявил, что поезда "Ласточка" с 2023 года станут практически полностью российского производства.

Гости "Станции Манеж" могут попробовать себя в роли машиниста электропоезда в рамках МУФ