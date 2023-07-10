Российский аналог электропоезда "Ласточка" представили на выставке "Иннопром"

Фото: expo.innoprom.com

Холдинг "Синара – транспортные машины" представил образец полностью российского скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС104 в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что производством модели занимался завод "Уральские локомотивы", который приступил к работе в 2022 году. В апреле 2023 года "Синара" сообщала, что завод поставит холдингу "Российские железные дороги" 22 новых скоростных электропоезда ЭС104 – отечественных аналогов "Ласточек".

По информации издания, поезда ЭС104 предназначены для железнодорожных магистралей, электрифицированных постоянным током. Модель оснащена тяговым оборудованием, которое может обеспечить быстрый разгон поезда до 160 километров в час и эффективное торможение. Специалисты для повышения безопасности установили на поездах камеры заднего вида и контроля входных групп, элементы системы автоведения.

Добавляется, что интерьер салона выполнен в серых тонах с оранжевыми поручнями с антискользящим покрытием, в пятивагонной комплектации предусмотрено 416 посадочных мест. В сидениях есть USB-разъемы, в вагонах – система обеззараживания воздуха и микроклимата, установлены подъемники для маломобильных граждан.

В агентстве заключили, что кузов модели имеет более узкую форму, на нем установили светодиодные фары. Окраска выполнена в серо-черных тонах, на нижней части – красный "воротничок". Модель станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов. Она выйдет в регулярные рейсы по маршрутам до конца 2023 года.

О том, что "Ласточки" в 2023 году станут практически полностью отечественного производства, в ноябре прошлого года заявил председатель совета директоров компании "Синара – транспортные машины" Александр Мишарин. Тогда он уточнил, что "Ласточка <...> продвинулась здорово".

В апреле этого года сообщалось, что беспилотные поезда "Ласточка" планируют запустить на маршрутах Московского центрального кольца (МЦК) в 2024 году. Главное преимущество такого транспорта заключается в скорости принятия решений, от которой зависит безопасность.

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