Время поездки на поезде между Москвой и Адлером к 2030 году сократится до 16 часов

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Время поездки из Москвы до Адлера уменьшится в два раза к 2030 году – до 16 часов. Это произойдет благодаря ускорению железнодорожного сообщения между городами в рамках транспортной стратегии РФ, следует из материалов к проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2025–2026 годов.

"Сокращено время пути следования по маршруту Москва – Адлер с 32 часов до 16 часов к 2030 году", – приводит текст документа ТАСС.

Провозную способность грузовых перевозок по железнодорожным сетям в районе Азово-Черноморского бассейна также собираются нарастить до конца 2030 года до 152 миллионов тонн.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется ввести до 2030 года. Уточняется, что высокоскоростная железнодорожная линия позволяет эксплуатировать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. На сегодня в России подобных дорог нет.

ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.

В РЖД назвали примерную стоимость билетов на поезда высокоскоростной магистрали