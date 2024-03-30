Около 12 исторических вагонов примут участие в параде трамваев в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В параде трамваев, который пройдет в Москве 6 апреля, примут участие 12 исторических вагонов отечественного и зарубежного производства. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Вы увидите экспонаты из нашей коллекции: от дореволюционного трамвая типа "Ф" до единственных в своем роде ЛМ-2000 и КТ3R", – сказано в сообщении.

В департаменте напомнили, что парад приурочен к 125-летию запуска первых электрических трамваев в столице. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, колонна впервые проедет по одной из старейших линий на Лесной улице, а после составы остановятся на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала.

"Приглашаем горожан отпраздновать день рождения московского трамвая вместе с нами!" – призвал заммэра.

Ранее москвичей предупредили, что движение транспорта в районе Лесной улицы в столице закроют ночью 29 марта и 3 апреля из-за репетиции парада трамваев. В департаменте уточнили, что краткосрочно (не более пяти минут) движение будет перекрыто в период с 23:00 29 марта до 01:30 30 марта и с 23:00 3 апреля до 01:30 4 апреля.

