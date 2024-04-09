Пассажирам напомнили об изменении расписания на МЦД-1 10 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В среду, 10 апреля, с 00:40 до 10:40 поезда Савеловского и Белорусского направления МЦД-1 проследуют по измененному расписанию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Интервалы движения на двух направлениях будут увеличены до 15 минут, в том числе в утренние пиковые часы. Некоторые поезда будут следовать только от Савеловского и Белорусского вокзалов и обратно", – говорится в сообщении.

На маршрутах дальнего пригорода Савеловского направления МЦД-1 часть поездов выведут из расписания, некоторые проследуют только от Лобни и обратно. Составы будут ходить каждый час.

В указанные часы на станции Катуар Савеловского направления Московской железной дороги заменят стрелочный перевод. Путь по направлению в Москву на участке между Лобней и Икшей закроют, поезда проследуют по пути в сторону области.

Более того, по измененному расписанию проследуют поезда "Аэроэкспресса".

Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на сайте ЦППК, а также в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

С 11 по 26 апреля изменится расписание поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Расписание изменится и у ряда поездов на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково. Некоторые электрички отменят.

