Турникеты 26 станций метро в Москве оборудуют системой видеонаблюдения

13:12
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Турникеты с системой видеонаблюдения установят на 26 станциях Московского метрополитена. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент по конкурентной политике.
Информация о закупке оборудования появится в течение двух недель. До этого момента планируется на конкурсной основе выбрать поставщика систем.
"Ранее в Москве не проводилось аналогичных закупок, поэтому сейчас особенно остро стоит вопрос поиска добросовестного поставщика, который сможет исполнить все необходимые обязательства по контракту", – заявил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Работы по установке видеонаблюдения проведут на 11 станциях Серпуховско-Тимирязевской линии, 7 станциях Калужско-Рижской, а также охватят по 1 станции Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий. Суммарно систему установят почти на 600 турникетов.
"Переоснащение турникетов проходит в рамках постановления правительства РФ, которое регламентирует требования по обеспечению транспортной безопасности. Новая система позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации, а также эффективно контролировать пассажиропоток", – подчеркнул начальник службы развития дирекции информационно-технологических систем и систем связи метрополитена Дмитрий Тур.
Уточняется, что на оборудование турникетов системой видеофиксации победителю аукциона предоставят 90 календарных дней.
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