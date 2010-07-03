Победитель аукциона оснастит станции метро турникетами с видеонаблюдением

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве планируют объявить аукцион на выполнение работ по оснащению станций метро комплексами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Отмечается, что перед публикацией процедуры ведомство проведет для бизнес-сообщества и активных горожан ее публичное представление.

"Закупка предусматривает первый этап оснащения станций Московского метрополитена комплексами видеонаблюдения", – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента Геннадия Дегтева, бизнес-сообществу, а также общественности предложат узнать подробности закупки еще до момента ее публикации.

"На публичном представлении рассматриваются важные для столицы процедуры, которые могут быть интересны не только бизнес-сообществу, но и активным горожанам. На ближайшем мероприятии Московский метрополитен расскажет о готовящейся к публикации процедуре, которая станет первым этапом в комплексном оснащении станций подземки турникетами с системой видеонаблюдения", – приводятся в сообщении слова Дегтева.

О запуске системы распознавания лиц в столичном метро было объявлено в марте 2018 года. Программа умеет распознавать до 20 лиц в секунду и сравнивать их с фотографиями из базы федерального розыска. Когда система считает, что видит разыскиваемого, она дает сигнал на мобильный комплекс дежурному полицейскому.

В прошлом году к городской системе видеонаблюдения было подключено более семи тысяч камер. Записывающие устройства установлены во дворах, подъездах, парках, школах, поликлиниках, торговых центрах и в других местах, где бывает много людей. Записи используются в расследовании порядка 70 процентов правонарушений.

