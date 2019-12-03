Электрошокеры в метро: какими полномочиями обладают сотрудники транспорта

Сотрудникам транспортной полиции разрешили использовать электрошокеры. Документ с соответствующими поправками в действующее законодательство подписал Владимир Путин. Рассказываем, какими полномочиями обладают сотрудники транспорта, можно ли отказаться от досмотра сумки и имеет ли право контролер забрать социальную карту.

В каких случаях будет применяться электрошокер?

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Поправки в закон "О транспортной безопасности" о применении электрошокеров были опубликованы 2 декабря и вступят в силу через 90 дней со дня опубликования. Теперь сотрудники транспортной безопасности получают право приобретать, хранить и использовать электрошокеры и искровые разрядники на объектах транспортной инфраструктуры.

Это делается для предотвращения преступлений. Полицейские смогут применять электрошокеры в случае нападения на транспортные объекты, а также в ходе задержания лиц, совершивших преступления или административные правонарушения.

Электрошокеры запрещено использовать в отношении беременных женщин, инвалидов и малолетних. Более того, сотрудников обязали стремиться к тому, чтобы любой причиняемый вред был минимальным, а также оказывать первую помощь пострадавшим. Полицейские должны будут предупредить человека о намерении применить электрошокер, но на экстренные ситуации это не распространяется.

Можно ли отказаться от досмотра сумки в метро?

Нет. Досмотр граждан в общественном транспорте производится с целью безопасности самих пассажиров и транспорта (можно посмотреть закон № 16-ФЗ "О транспортной безопасности"). Поэтому по требованию сотрудника метрополитена вы обязаны предъявить свою сумку на сканирование.



Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров Сотрудник службы безопасности метрополитена вправе попросить пассажира предъявить те или иные предметы, в случае если сотруднику кажется, что может возникнуть опасность. Задача пассажира – дать сотруднику спокойно работать и дать осмотреть запрошенную вещь или предмет.

Хотя фактически вы можете отказаться от досмотра сумки, только в этом случае в проезде вам будет отказано.

Сотрудник метро имеет право меня задержать и досмотреть?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Если вы отказались показывать свои вещи перед турникетом, сотрудник имеет полное право вызвать полицию, чтобы не допустить вас к проезду. Нет никакой гарантии, что пассажир не провозит взрывчатые или опасные вещества.



Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров Задачи сотрудника транспортных служб безопасности – досмотреть, проверить и сигнализировать об определенной опасности, которая есть. Никаких прямых действий, в том числе личный досмотр и составление административных протоколов, с их стороны не предусматривается.

Личный досмотр может быть произведен только сотрудниками полиции в связи с определенными обстоятельствами, если этого требует конкретный пассажир (например, он оказывает сопротивление и пытается проникнуть в метро). Также на досмотре должны присутствовать понятые, которые будут сопровождать процедуру.

В автобусах и самолетах такие же правила?

В аэропортах – да, в автобусах – нет. При досмотре и прохождении зоны паспортного и таможенного контроля в аэропорте действуют такие же регламенты, как и в метро. Сумки также предъявляются сотрудникам таможни, в случае необходимости могут вызвать сотрудника полиции и произвести дополнительный осмотр вещей.

У контролеров автобусов в Москве нет полномочий просить вас открыть свою сумку. Они могут только проверить наличие у вас билета на проезд. Однако это не исключает возможность вызова полиции при необходимости.

Может ли контролер в автобусе забрать чужую социальную карту?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Контролер имеет право проверить документы у пассажира общественного транспортного средства. Если он обнаружит, что льготный документ вам не принадлежит, он может его изъять (социальную карту, карту москвича, студенческий или пенсионный билет). В этом случае карта является предметом административного правонарушения (статья 27.10 КоАП РФ).

Что делать, если меня оскорбил контролер?

У каждого транспортного средства есть номер, его всегда можно зафиксировать. Как и зафиксировать время, когда произошел инцидент. В любом автобусе, трамвае или электробусе есть камеры видеонаблюдения, по которым можно подтвердить факт произошедшего. "В этом случае контролер будет привлечен к ответственности, чаще всего это дисциплинарная ответственность со стороны перевозчика", – подчеркивает Зотов.

При этом Илья Зотов не советует снимать конфликт на личный телефон, потому что современные камеры видеонаблюдения в транспортных средствах фиксируют звук.

Могут ли оштрафовать пассажира до 16 лет?

В соответствии со статьей 2.3 КоАП административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения возраста 16 лет. Поэтому "зайца" до 16-ти максимум могут высадить из автобуса. Однако если у сотрудника транспорта возникли опасения, что ребенок потерялся или путешествует один без родителей, то он может вызвать сотрудника полиции для прояснения ситуации.