Электрошокеры в метро: какими полномочиями обладают сотрудники транспорта

Сотрудникам транспортной полиции разрешили использовать электрошокеры. Документ с соответствующими поправками в действующее законодательство подписал Владимир Путин. Рассказываем, какими полномочиями обладают сотрудники транспорта, можно ли отказаться от досмотра сумки и имеет ли право контролер забрать социальную карту.
В каких случаях будет применяться электрошокер?
Поправки в закон "О транспортной безопасности" о применении электрошокеров были опубликованы 2 декабря и вступят в силу через 90 дней со дня опубликования. Теперь сотрудники транспортной безопасности получают право приобретать, хранить и использовать электрошокеры и искровые разрядники на объектах транспортной инфраструктуры.
Это делается для предотвращения преступлений. Полицейские смогут применять электрошокеры в случае нападения на транспортные объекты, а также в ходе задержания лиц, совершивших преступления или административные правонарушения.
Электрошокеры запрещено использовать в отношении беременных женщин, инвалидов и малолетних. Более того, сотрудников обязали стремиться к тому, чтобы любой причиняемый вред был минимальным, а также оказывать первую помощь пострадавшим. Полицейские должны будут предупредить человека о намерении применить электрошокер, но на экстренные ситуации это не распространяется.
Можно ли отказаться от досмотра сумки в метро?
Нет. Досмотр граждан в общественном транспорте производится с целью безопасности самих пассажиров и транспорта (можно посмотреть закон № 16-ФЗ "О транспортной безопасности"). Поэтому по требованию сотрудника метрополитена вы обязаны предъявить свою сумку на сканирование.
Хотя фактически вы можете отказаться от досмотра сумки, только в этом случае в проезде вам будет отказано.
Сотрудник метро имеет право меня задержать и досмотреть?
Если вы отказались показывать свои вещи перед турникетом, сотрудник имеет полное право вызвать полицию, чтобы не допустить вас к проезду. Нет никакой гарантии, что пассажир не провозит взрывчатые или опасные вещества.
Личный досмотр может быть произведен только сотрудниками полиции в связи с определенными обстоятельствами, если этого требует конкретный пассажир (например, он оказывает сопротивление и пытается проникнуть в метро). Также на досмотре должны присутствовать понятые, которые будут сопровождать процедуру.
В автобусах и самолетах такие же правила?
В аэропортах – да, в автобусах – нет. При досмотре и прохождении зоны паспортного и таможенного контроля в аэропорте действуют такие же регламенты, как и в метро. Сумки также предъявляются сотрудникам таможни, в случае необходимости могут вызвать сотрудника полиции и произвести дополнительный осмотр вещей.
У контролеров автобусов в Москве нет полномочий просить вас открыть свою сумку. Они могут только проверить наличие у вас билета на проезд. Однако это не исключает возможность вызова полиции при необходимости.
Может ли контролер в автобусе забрать чужую социальную карту?
Контролер имеет право проверить документы у пассажира общественного транспортного средства. Если он обнаружит, что льготный документ вам не принадлежит, он может его изъять (социальную карту, карту москвича, студенческий или пенсионный билет). В этом случае карта является предметом административного правонарушения (статья 27.10 КоАП РФ).
Что делать, если меня оскорбил контролер?
У каждого транспортного средства есть номер, его всегда можно зафиксировать. Как и зафиксировать время, когда произошел инцидент. В любом автобусе, трамвае или электробусе есть камеры видеонаблюдения, по которым можно подтвердить факт произошедшего. "В этом случае контролер будет привлечен к ответственности, чаще всего это дисциплинарная ответственность со стороны перевозчика", – подчеркивает Зотов.
При этом Илья Зотов не советует снимать конфликт на личный телефон, потому что современные камеры видеонаблюдения в транспортных средствах фиксируют звук.
Могут ли оштрафовать пассажира до 16 лет?
В соответствии со статьей 2.3 КоАП административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения возраста 16 лет. Поэтому "зайца" до 16-ти максимум могут высадить из автобуса. Однако если у сотрудника транспорта возникли опасения, что ребенок потерялся или путешествует один без родителей, то он может вызвать сотрудника полиции для прояснения ситуации.