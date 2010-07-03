Подозреваемого в убийстве женщины через окно в Подмосковье задержали

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины в городском округе Ступино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 8 декабря в деревне Мясной. В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу.

"Его супруга выглянула из окна и получила огнестрельное ранение груди, в результате чего скончалась. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми 50-летний мужчина, имевший ранее судимость, в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из охотничьего ружья в своей квартире.

После этого злоумышленник продолжил стрельбу на улице, в результате огнестрельного ранения одна женщина погибла и двое мужчин пострадали. В числе пострадавших числится водитель наряда группы Росгвардии. Раненых госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Расследование уголовного дела продолжается.

