Подозреваемого в изнасиловании девушки задержали в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подозреваемый в изнасиловании девушки задержан московскими полицейскими. Операция прошла в одном из столичных ресторанов. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 8 декабря в ресторане на Пушкинской площади задержан 22-летний житель города Беслан. Молодой человек подозревается в изнасиловании 19-летней москвички с использованием ее беспомощного состояния", – сообщил источник.

Известно, что полиция действовала по заявлению, которое составила пострадавшая. Подозреваемого после задержания доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в полицию с заявлением обратился молодой человек. 18-летний приезжий сообщил, что его изнасиловал водитель такси.