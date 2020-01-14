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Общество

18:36

Жительницу Ленобласти подозревают в убийстве экс-супруга за попытку изнасиловать дочь

происшествия общество

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Жительница Гатчины подозревается в убийстве мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения пытался попасть к ней в квартиру, где она находилась со своими детьми. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба управления СК по Ленинградской области.

Сообщается также, что 36-летняя женщина задушила бывшего мужа после того, как он попытался изнасиловать их общую 16-летнюю дочь. Тело экс-супруга с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 января в квартире дома на одной из улиц Гатчины. По факту убийства 33-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Согласно материалам дела, в ночь на 14 января через балконную дверь нетрезвый мужчина попал в квартиру своей сожительницы. Предполагается, что в ходе выяснения отношений мужчина был задушен.

Следствие ведет проверку версии подозреваемой о совершении противоправных действий в отношении нее и ее 16-летней дочери со стороны погибшего.

Ранее сообщалось, что за покушение на убийство жены своего любовника арестована директор частной школы в Москве.

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