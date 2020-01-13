Директор частной школы в Москве арестована за попытку убийства

18:28
Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT
Гагаринский суд Москвы постановил отправить директора частной школы "Русский Гарвард" Василису Маслову в СИЗО на 2 месяца. Об этом сообщает ТАСС по итогам заседания.
"Избрать в отношении обвиняемой Масловой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 марта", – объявил судья.
Женщина обвиняется в попытке убить жену муниципального депутата Академического района Москвы от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили. Следственные органы ГСУ СК по Москве расследуют дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство"). Маслова не признает вину, а ее адвокат настаивает на беременности подзащитной.
Инцидент произошел в Москве в минувший четверг, 9 января. По версии следствия, директор частной школы решила убить супругу своего любовника Хананашвили. Для покушения она привлекла своих бывших учеников.
По подозрению в совершении указанного преступления задержан Николай Фролов 1998 года рождения и две молодые женщины 1999 и 1984 годов рождения – Ирина Погарченко и Василиса Маслова. Один из подозреваемых поджидал жену депутата по пути домой и нанес ей шесть ударов ножом.
Николай Фролов полностью признал вину и дал признательные показания в рамках уголовного дела о покушении на убийство Светланы Хананашвили.
"Фролов был задержан 11 января, вину признал и дал признательные показания. Однако в связи с тем, что инкриминируемое ему преступление является тяжким, прошу избрать для него меру пресечения в виде ареста", – сказал представитель следствия, которого поддержал прокурор.
Защита в свою очередь попросила отправить студента под домашний арест в связи с наличием у обвиняемого заболевания сердца.
Как заявил Михаил Хананашвили, состояние его жены улучшилось – врачи сменили категорию на "тяжелое". Он также подчеркнул, что с директором частной школы Масловой его связывают исключительно рабочие отношения.
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