Москвичи с COVID-19 ежедневно пытаются оформить пропуска – Лысенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве каждый день специалисты аннулируют около 3 тысяч цифровых пропусков, которые пытаются получить граждане с коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Ежедневно около 3 тысяч москвичей с подтвержденным коронавирусом и симптомами ОРВИ предпринимают попытки оформить рабочие пропуска для поездок по городу. Каждая подобная попытка пресекается. Все пропуска, оформленные гражданами с коронавирусом и ОРВИ или контактировавшими с ними, аннулируются", – рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В столице соблюдение самоизоляции отслеживают с помощью технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг". Приложением пользуются горожане, у которых подтвержден COVID-19 или имеются симптомы ОРВИ. Перед началом использования приложения, подписывается согласие.

Лысенко напомнил, что один человек, выходя из дома, может заразить сразу несколько.

Ранее глава департамента информационных технологий сообщал, что за весь период с начала мониторинга было выявлено свыше 70 тысяч нарушений режима самоизоляции.

При этом он отмечал, что "Соцмониторингом" пользуется в настоящее время порядка 10 тысяч человек. По его словам, ежедневно эта цифра меняется.

В департаменте информационных технологий объясняли, что все те, кого обязали установить приложение, выйти на улицу без смартфона не могут. Также сервис может в любой момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома.

С 12 мая в Москве и Московской области стало обязательным использование индивидуальных средств защиты на объектах торговли или в общественном транспорте.

За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.