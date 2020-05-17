Подмосковье будет готово к частичному выходу из ограничений к 18 мая – Воробьев

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Подмосковье будет готово к частичному выходу из ограничений по коронавирусу к понедельнику. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Воробьев рассказал, что ограничения начнут снимать, если коэффициент распространения коронавируса будет меньше единицы и при достаточном уровне тестирования, а также при наличии около 50% свободных коек в медицинских учреждениях.
"Мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику", – сказал Воробьев.
15 мая Воробьев отмечал, что в Подмосковье госпитализируют в связи с коронавирусом до 750 человек в день. Он уточнял, что в регионе не наблюдается отрицательной динамики.
Кроме того, Воробьев рассказал, что в Московской области все больше людей, ранее поступивших с подтвержденным коронавирусом, выздоравливают и выписываются из больниц.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что до 21–22 мая говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве рано. По его словам, ослабление домашнего режима в столице может стать допустимым с середины следующей недели.
Ограничительные меры в столице продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
При этом с 12 мая в городе возобновилась работа предприятий промышленности и строительства.
Что заставляет москвичей нарушать режим самоизоляции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: