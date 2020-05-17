Подмосковье будет готово к частичному выходу из ограничений к 18 мая – Воробьев

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Подмосковье будет готово к частичному выходу из ограничений по коронавирусу к понедельнику. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Воробьев рассказал, что ограничения начнут снимать, если коэффициент распространения коронавируса будет меньше единицы и при достаточном уровне тестирования, а также при наличии около 50% свободных коек в медицинских учреждениях.

"Мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику", – сказал Воробьев.

15 мая Воробьев отмечал, что в Подмосковье госпитализируют в связи с коронавирусом до 750 человек в день. Он уточнял, что в регионе не наблюдается отрицательной динамики.

Кроме того, Воробьев рассказал, что в Московской области все больше людей, ранее поступивших с подтвержденным коронавирусом, выздоравливают и выписываются из больниц.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что до 21–22 мая говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве рано. По его словам, ослабление домашнего режима в столице может стать допустимым с середины следующей недели.

Ограничительные меры в столице продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

При этом с 12 мая в городе возобновилась работа предприятий промышленности и строительства.