Собянин напомнил москвичам о соблюдении мер безопасности на предприятиях торговли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин напомнил москвичам о важности соблюдения мер безопасности на предприятиях торговли. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Это очень важно, чтобы мы обратно не пришли к такой ситуации, чтобы полностью пришлось закрывать магазины. Чрезвычайно важно нам всем соблюдать меры предосторожности, чтобы шаг за шагом выходить из ситуации, в которой мы оказались из-за эпидемии", – сказал Собянин во время посещения торгового центра в районе Косино-Ухтомском.

Директор спортивного магазина в торговом центре Иван Минаев рассказал мэру, что покупателей в первый день возобновления непродовольственной торговли больше, нежели днем ранее. Однако он заверил, что организация работает по санитарным нормам, также соблюдается социальное дистанцирование.

"Работаем согласно санитарным нормам. Есть распределение, определенное количество человек на площадь, вся команда снабжена санитайзерами, масками, перчатками", – рассказал Минаев.

На прошлой неделе Собянин сообщил, что в Москве в рамках второго этапа снятия ограничений откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов.

Мэр подчеркнул, что во всех помещениях должны быть созданы условия для социального дистанцирования, также должен быть усилен режим дезинфекции. Все посетители по-прежнему должны соблюдать масочно-перчаточный режим.

С понедельника возобновили работу около 47 тысяч предприятий торговли, около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры. Всего к работе вернулось порядка 300 тысяч человек.

