Как будут работать столичные рестораны после открытия

Как будут работать рестораны после открытия

Стало известно, какие меры санитарной безопасности будут предусмотрены при работе столичных ресторанов. Соответствующие рекомендации разработаны Роспотребнадзором.

Расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра. На входе будут оборудованы санитайзеры. Каждые 2-4 часа в ресторанах должна проводиться дезинфекция поверхностей. Все сотрудники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, на месте работы должен быть обеспечен режим температурного контроля.

Корреспонденты телеканала Москва 24 отправились в Зеленоград, чтобы убедиться в соблюдении санитарных норм популярными сетями фастфуда.

Например, там сейчас работает сеть питания Burger King. Сотрудники организации соблюдают все меры предосторожности. В частности, работники носят не только маски и перчатки, но и специальные защитные экраны. Кроме того, за разлив напитков отвечает сотрудник Burger King, который наливает воду в новый стакан.

Также для посетителей сети питания оборудованы специальные дезинфекторы. Рядом с местом обслуживания нанесена специальная разметка для обеспечения социальной дистанции. Терминалы самообслуживания оборудованы пластиковыми защитными экранами по обе стороны от него.

Операционный директор ресторана Burger King в Зеленограде Елена Винникова рассказала о подготовке к открытию в условиях действующих ограничений.

"У нас уже заранее был план по выводу ресторанов и снятия ограничений. Разметку мы нанесли заранее, еще когда работали в формате доставки. Быстро закупили защитные киоски, установили дозаторы для дезинфектора. Поставка проходит регулярно. Также у нас хранится пятидневный запас масок, перчаток и дезинфекторов для рук", – сообщила Винникова.

К приему посетителей готовится и сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. Для этого компанией были разработаны меры по соблюдению санитарных норм. В частности, будет ограничена норма загрузки ресторана. В случае ее превышения сотрудники ресторана будут иметь право не пустить клиентов в помещение. Каждые 15 минут все поверхности будут обрабатываться дезинфицирующими препаратами.

О том, как будет организована работа точки McDonald’s в Зеленограде, рассказала старший директор отдела обеспечения Ирина Коршунова.

"Выделен отдельный сотрудник, который расскажет гостям о навигации в предприятии. Он будет проводить каждого гостя за стол, ему будет выдаваться локатор с номером столика. Гость будет ожидать за столом заказ, вне зависимости от того, будет ли он организован навынос или этот заказ будет здесь, непосредственно в предприятии. Передача будет обеспечена бесконтактным способом", – отметила Коршунова.

Ресторатор Сергей Миронов отметил, что подобные меры безопасности делают ресторан самой безопасной отраслью, куда может прийти человек.

"Гость приходит в ресторан, все продезинфицировано, все обработано. Сотрудник с которым общается гость, у него измерена температура, он гарантированно не больной человек, гости, когда приходят в ресторан, они, по сути, общаются с одним-единственным человеком, с официантом. В то же время этот же самый гость, пока едет в транспорте, взаимодействует с сотнями людей. Когда он находится в магазине, он взаимодействует с десятками людей. Рестораны – это самая безопасная отрасль, куда можно прийти", – сказал Миронов.

В свою очередь, совладелец ресторанного холдинга Алексей Васильчук отметил, что для предприятий соблюдение санитарных норм обернется дополнительными тратами. Однако, по его мнению, лучше работать так, чем если предприятие вообще не будет функционировать.

"Безусловно, это повлечет за собой дополнительные расходы <...> Однако лучше открываться так, чем вообще не открываться, и мы понимаем, что здоровье граждан – это важно. Меню также должно быть безопасным. Например, мы разработали одноразовые меню, чтобы не было контакта и чтобы не надо было их обрабатывать, а сразу их утилизировать", – отметил Васильчук.

Когда именно открывать кафе и рестораны, каждый регион решает самостоятельно. Если же обращаться к международному опыту, то, например, в Амстердаме организовали "карантинные теплицы" – закрытые прозрачные зоны, в которых сидят люди, которые пришли вместе. Такие же разделительные барьеры есть и в других странах, чтобы посетители не контактировали друг с другом.

Ранее глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк сообщил, что открытие предприятий общественного питания может стать следующим шагом в смягчении мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции.