Дроны будут следить за соблюдением дистанции на летних верандах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве будут фиксировать камеры видеонаблюдения и квадрокоптеры.

Как сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, технология будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд, а также для соблюдения дистанции при установке столиков кафе.



"Мы видим, в том числе посредством квадрокоптеров и камер видеонаблюдения, что открытые веранды соблюдают требования по COVID-19", – заявили в пресс-службе.

С 16 июня в столице вновь открываются летние веранды кафе и ресторанов, а также музеи, выставочные залы. Плановый прием пациентов возобновляют стоматологические клиники.

Основное условие начала работы объектов – соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора. Всего в городе возобновят работу около 3 тысяч летних кафе. В полной мере предприятия общественного питания станут доступны через неделю, 23 июня.

15 июня открылись все 25 вестибюлей метро, которые закрывали в период самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока. Во время поездок пассажиры должны быть в масках и перчатках.