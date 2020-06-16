Дроны будут следить за соблюдением дистанции на летних верандах в Москве

15:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве будут фиксировать камеры видеонаблюдения и квадрокоптеры.
Как сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, технология будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд, а также для соблюдения дистанции при установке столиков кафе.
"Мы видим, в том числе посредством квадрокоптеров и камер видеонаблюдения, что открытые веранды соблюдают требования по COVID-19", – заявили в пресс-службе.
С 16 июня в столице вновь открываются летние веранды кафе и ресторанов, а также музеи, выставочные залы. Плановый прием пациентов возобновляют стоматологические клиники.
Основное условие начала работы объектов – соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора. Всего в городе возобновят работу около 3 тысяч летних кафе. В полной мере предприятия общественного питания станут доступны через неделю, 23 июня.
15 июня открылись все 25 вестибюлей метро, которые закрывали в период самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока. Во время поездок пассажиры должны быть в масках и перчатках.
Можно ли попасть в кафе и рестораны без предварительной записи
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