Все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро откроют 15 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Все 25 вестибюлей метро, которые были закрыты в период самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока, вновь откроются утром 15 июня. Горожане смогут воспользоваться ими уже с 5:30 утра, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"В понедельник утром в метро вернутся тысячи москвичей, которые после долгого перерыва отправятся на работу или по делам. Открытие вестибюлей поможет им вновь пользоваться привычными маршрутами и соблюдать социальную дистанцию на входе в метро", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что во время поездок в метро пассажиры должны быть в масках и перчатках.

Ранее сообщалось, что центральные станции метро будут работать в воскресенье вечером только на выход и пересадку. Речь идет о станциях "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина". Изменения в режиме их работы обусловлены репетицией парада на Красной площади.

В связи с этим автомобилистов также просили отказаться от поездок в центр столицы в воскресенье вечером. С 21:00 в Москве пройдет тренировка парада Победы, из-за чего будет перекрыт ряд улиц.