Водителей попросили отказаться от поездок в центр столицы вечером

13:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях в центр столицы вечером 14 июня, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Центр организации дорожного движения напоминает водителям о том, что сегодня, 14 июня, в связи с тренировкой с механиками-водителями в рамках подготовки к параду Победы с 21:00 будет ограничено движение на столичных дорогах", – говорится в сообщении.
Автомобилисты не смогут проехать по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской – от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд. Также для проезда будут недоступны Моховая улица, Охотный Ряд и Театральный проезд – от улицы Воздвиженки до улицы Петровки.
Водителям посоветовали заранее ознакомиться со схемой ограничений при построении своего маршрута и по возможности искать пути объезда центральной части города.
Парад Победы состоится 24 июня. Этот день Владимир Путин объявил нерабочим. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.
Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.
Для участия в параде Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.
Какие улицы перекроют для репетиции парада 14 июня
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