Водителей попросили отказаться от поездок в центр столицы вечером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях в центр столицы вечером 14 июня, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Центр организации дорожного движения напоминает водителям о том, что сегодня, 14 июня, в связи с тренировкой с механиками-водителями в рамках подготовки к параду Победы с 21:00 будет ограничено движение на столичных дорогах", – говорится в сообщении.

Автомобилисты не смогут проехать по улицам 1-й Тверской-Ямской и Тверской – от улицы Гашека до улицы Охотный Ряд. Также для проезда будут недоступны Моховая улица, Охотный Ряд и Театральный проезд – от улицы Воздвиженки до улицы Петровки.

Водителям посоветовали заранее ознакомиться со схемой ограничений при построении своего маршрута и по возможности искать пути объезда центральной части города.

Парад Победы состоится 24 июня. Этот день Владимир Путин объявил нерабочим. Сергей Собянин подтвердил, что Москва готова к проведению мероприятия.

Парад продлится около полутора часов. Порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Для участия в параде Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу.

