Центральные станции метро будут работать вечером только на выход и пересадку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд станций столичного метрополитена, находящихся в центре Москвы, в вечернее время будет работать только на выход и пересадку. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

В частности, речь идет о станциях "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина".

"С 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции <…> будут работать только на выход и пересадку пассажиров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры смогут воспользоваться ближайшей станцией – "Арбатской".

Ранее автомобилистов попросили отказаться от поездок в центр столицы в воскресенье вечером. Сообщалось, что с 21:00 в Москве пройдет тренировка парада Победы, из-за чего будет перекрыт ряд улиц.

