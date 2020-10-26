Столичные предприниматели стали в 2 раза чаще использовать digital-продвижение

18:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Предприниматели в столичном регионе стали чаще использовать инструменты онлайн-привлечения и информирования клиентов. Двукратный рост во втором и третьем кварталах 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года зафиксировали в МТС.
Через сервис "МТС Маркетолог" чаще всего запускалась таргетированная реклама компаний оптовой и розничной торговли в различных областях – на них пришлась треть всех рекламных кампаний. Они использовали продвижение через СМС, ММС, сообщения в мессенджерах, а также через баннеры в мобильном браузере.
На втором месте по количеству рекламных кампаний расположились строительные фирмы и автосервисы. На третьей позиции оказались транспортные, финансовые, страховые и IT-компании.
По информации МТС, компании стали запускать больше digital-рекламы в кризис: пики использования сервиса пришлись на март, июль и сентябрь.
По итогам проведенного исследования о каналах продвижения в интернете, 47% респондентов используют именно таргетированные объявления.
Ранее МТС получил лицензию на оказание услуг 5G-связи. Соответствующая лицензия была выдана Роспотребнадзором, она будет действовать до 16 июля 2025 года.
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