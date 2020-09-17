В технополисе "Москва" сформировали научно-технический совет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Научно-технический совет сформировали в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Его участники будут оценивать действующих и будущих резидентов площадки, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Создание совета обусловлено постоянным развитием особой экономической зоны "Технополис "Москва" и необходимостью повышения качества проектов, которые уже локализованы там или только планируются", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он объяснил, что совет уполномочен проверять проекты резидентов и кандидатов на научную обоснованность, технологическую новизну и реализуемость.

В научно-технический совет вошли представители Российской академии наук, сотрудники Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики и АО "Гиредмет", специалисты пяти ведущих вузов Москвы, научные руководители государственных и коммерческих предприятий, а также представители самого технополиса.

Надзорный орган формируется на три года. Полномочия его участников могут продлить, однако треть состава неизменно будут ротировать раз в три года. Собираться члены совета будут не реже одного раза в полтора месяца.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью свыше 200 гектаров. Это площадки в Печатниках, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем", "МИЭТ".

В сентябре стало известно, что один из резидентов технополиса, компания "Экополис", стала лауреатом международной премии за вклад в развитие технологий переработки отходов. В особой экономической зоне расположены два завода корпорации.

