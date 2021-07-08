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Со следующего года в России планируют изменить систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты.
Кабмин обсуждает вероятность повышения планки окладов, с которых в ПФР отчисляются взносы по максимальному тарифу, равному 22%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.
Сейчас такие правила действуют для зарплат до 1,465 миллиона рублей в год, это примерно 122 тысячи рублей в месяц. С доходов тех, кто получает выше этой цифры, в Пенсионный фонд отчисляется только 10%. Текущий порядок расчета страховых премий в РФ ввели еще в 2012 году, спустя четыре года правительство начало рассматривать идею о введении дополнительного платежа с работающих россиян в 2%, но изменения не были приняты.
Уточняется, что теперь ситуация изменилась из-за пандемии коронавируса. В частности, президент России снизил в два раза размер страховых взносов для компаний МСП – до 15%, а также для IT-фирм – до 7,6%. При этом налог на доходы физических лиц, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год, увеличили до 15%.
Ранее стало известно, что кабмин обсуждает донастройку налоговой системы таким образом, чтобы в 2022–2024 годах она приносила в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей ежегодно. Уточняется, что это может коснуться налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизов, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также так называемого налога для богатых: речь идет о введении новых сборов, повышении старых, корректировке самой системы их уплаты.
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