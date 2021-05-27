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Экономика

02:17

В России предложили повысить до 45% налоговую нагрузку для высокооплачиваемых работников

экономика

Фото: depositphotos/Professor25

Торгово-промышленная палата направила в Центробанк письмо с предложением повысить до 45% налоговую нагрузку для высокооплачиваемых работников. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о сотрудниках коммерческих компаний. Соответствующий документ первому зампреду ЦБ Сергею Швецову направил глава ТПП Сергей Катырин.

В тексте сказано, что такие меры позволят снизить налоговую нагрузку на бизнес и более справедливо распределить доходы. Для этого нужно перейти к прогрессивной шкале налогов.

"Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников <...>, для 1% самых высокооплачиваемых работников – повысить уровень налоговой нагрузки", – говорится в документе.

Ранее российские профсоюзы выступили с предложением снизить налоги для малообеспеченных граждан.

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