Путин заявил, что трудовые мигранты в РФ должны знать русский язык

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Граждане других государств СНГ, которые приезжают работать в РФ, должны как минимум знать русский язык, заявил Владимир Путин на заседании Совета глав государств объединения. Об этом сообщает ТАСС.

"Страны Содружества действительно многое связывает. Это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И, конечно же, русский язык", – сказал глава государства.

Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который ранее обратил внимание на международную роль русского языка.

Президент России выразил мнение, что русский язык является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ.

"Как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия", – добавил президент РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Программа предполагает ввоз 10 тысяч жителей Центральной Азии, привитых от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

Кроме того, Россия разрешила въезд 158 тысячам гражданам Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны.