Инфляция в России постепенно замедляется – Путин

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В России постепенно замедляется инфляция. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"За прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1% – это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции", – сказал президент.

Ранее в Центробанке заявили, что в России ожидается повышение уровня инфляции в оставшиеся месяцы 2022 года. По данным ЦБ, по итогам года она может составить 18–23%.

Прогнозируется, что за счет реализуемой в России денежно-кредитной политики темп повышения цен по итогам 2023 года составит от 5 до 7%.

