Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро превысил 68 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 16 мая, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 16:15 евро вырос на 7,39 рубля, а к 16:30 он увеличился на 7,51 рубля – до 68,14 рубля. При этом доллар вырос на 5,17 рубля – до 64,5 рубля.
Ранее курс евро увеличился до 67 рублей, доллар превысил 64 рубля. Курс доллара по состоянию на 16:02 26 мая поднялся на 4,95 рубля, до 64,28 рубля, евро – на 6,96 рубля, до 67,59 рубля.
До этого курсы поднялись более чем на 4 рубля. Так, доллар увеличился до 63 рублей, а евро – до 66 рублей.
Курс доллара установился на уровне 63,52 рубля
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