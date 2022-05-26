Курс евро поднялся до 67 рублей, доллар – выше 64 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро подскочил до 67 рублей, доллар превысил 64 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара по состоянию на 16:02 по московскому времени поднялся на 4,95 рубля, до 64,28 рубля, евро – на 6,96 рубля, до 67,59 рубля.

Ранее курсы доллара и евро поднялись более чем на 4 рубля, увеличившись до 63 рублей и 66 рублей соответственно.

26 мая Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 11%. Предыдущий показатель был равен 14%. В ЦБ отмечали, что риски для финансовой стабильности РФ снизились, что и создало условия для снижения ставки.

